Владимир, , 14:11 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки был госпитализирован 101 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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2 марта выявлено 683 новых случаев заражения коронавирусом — на 44 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области было зарегистрировано 137 тыс. 448 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 94 тыс. 18 пациентов, в том числе 687 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 3218 человек. Подтверждено шесть новых летальных случаев за последние сутки.

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