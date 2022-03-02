Москва, , 14:10 — REGNUM Британская компания OneWeb предупреждена о том, что без представления с ее стороны гарантий в том, что ее спутники не будут использованы в военных целях, они не будут запущены в космос на ракете-носителе «Союз-2.1б». Об этом 2 марта заявил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия-24».

Дмитрий Рогозин Cosmotest.ru

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"Мы сегодня делаем запрос нашим французским коллегам из компании Arianespace и компании OneWeb с требованием предоставить нам в течение двух суток исчерпывающие юридически обязывающие гарантии того, что компания OneWeb не будет их использовать в военных целях, не будет предоставлять сервисы соответствующим военным ведомствам», — сказал он.

Также Рогозин подчеркнул, что такие гарантии должны быть предоставлены России до заседания комиссии, разрешающей заправку и запуск ракеты-носителя.

«Если до 21:30 4 марта мы не получим подтверждения, ракета будет снята со старта и спутники будут отправлены в монтажно-испытательный корпус», — добавил глава Роскомоса.

При этом он уточнил, что госкорпорация выдвинула такие требования в связи с тем, что недавно в состав акционеров OneWeb вошло британское правительство и британская компания начала вести переговоры с американским подрядчиком Пентагона о предоставлении информации и связных сервисов.

В то же время Рогозин подчеркнул, что контракт по выведению супников OneWeb оплачен в полной мере и средства по нем не будут возвращаться британской стороне.

Как передавало ИА REGNUM, ранее генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил что сообщения о том, что с российскими космическими спутниками якобы утрачена связь, не соответствуют действительности.