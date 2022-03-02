Ростов-на-Дону, , 14:06 — REGNUM Казаки Черкасского округа «Союза казаков-воинов России и зарубежья» организовали сбор гуманитарного груза для детей-сирот из Донбасса.

Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Гуманитарную помощь детским домам оказали сами казаки и сотрудники Кагальцкого молочного завода. В учреждения доставили продукты питания, товары первой необходимости, канцелярские принадлежности.

ИА REGNUM напоминает, что ранее донские казаки совместно с Ростовской-на-Дону епархией помогли воспитанникам дома ребёнка из Донецкой Народной Республики переехать в Новочеркасск. Детей в возрасте от четырёх до 14 лет взял на попечение житель Новочеркасска, предоставив в пользование трёхэтажное домовладение.

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