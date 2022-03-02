Эль-Хасака, Сирия, 2 марта, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Между сирийскими правительственными войсками и отрядами курдского ополчения произошла перестрелка на севере Сирии. Об этом 2 марта сообщает SANA со ссылкой на источники.

3mv.ru Армия Сирии

По данным журналистов, в результате нападения курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (СДС) были убиты двое военнослужащих — солдат и офицер.

Местные источники издания сообщают о том, что инцидент произошёл на контрольно-пропускном пункте сирийской армии в районе Таль-Тамер в провинции Хасаки.

«Американский оккупационный патруль в сопровождении группы курдских ополченцев попытался продвинуться между блокпостами Сирийской арабской армии в деревне Газлия, но сирийские войска вынудили их вернуться. Вскоре после этого ополченцы группировки СДС обстреляли вышеупомянутый блокпост из пулеметов и минометов, что привело к гибели двух военных», — сообщил источник издания.