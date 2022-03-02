Казань, , 14:16 — REGNUM В Татарии создали оперативный штаб по реализации плана основных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики республики под руководством премьер-министра Алексея Песошина. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба минэкономики РТ.

Татария Иван Шилов © ИА REGNUM

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Региональный план сформирован на четырем направлениям: обеспечение товарами первой необходимости и поддержка населения; поддержка предприятий и отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска; поддержка малого и среднего предпринимательства; общесистемные меры.

Министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов в формате видеоконфереции провел заседание рабочей группы по обеспечению устойчивого развития экономики республики. Поставлены задачи по реализации плана, работе отраслевых министерств, ведомств и муниципалитетов в текущих условиях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области создан оперативный штаб по мониторингу всех вопросов жизнедеятельности региона, который будет мониторить цены и наличие продуктов питания, непродовольственных товаров, горюче-смазочных материалов в объектах торговли.

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