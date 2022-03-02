Кабул, , 14:03 — REGNUM Рина Амири, специальный представитель США по делам женщин и правам человека в Афганистане, подчеркивает необходимость использования потенциала афганских женщин и девочек для продвижения к стабильности.

Афганистан (сс) ArmyAmber

Она написала в Твиттере, что провела несколько дней в Дохе, Катар, обсуждая права человека и женщин в Афганистане, а также важность ведущей роли лидеров исламского мира в этих вопросах. Об этом сообщает газета «8 Собх».

По её словам, женщины-лидеры Катара являются прекрасным примером того, как женщины-мусульманки работают на благо своей страны в общественной и политической сферах.

Она также провела встречи с некоторыми катарскими официальными лицами по вопросам женщин. По её словам, они обязались оказывать поддержку афганским женщинам.

Рейна Амири добавила, что воспользовалась возможностью, чтобы поговорить со многими союзниками и партнёрами США о важности координации усилий в области образования девочек, занятости женщин и прав человека. Она добавила, что общее понимание состоит в том, что прогресс в Афганистане определяется прогрессом женщин, девочек и представителей общин, находящихся под угрозой исчезновения.

Она также встретилась с командой афганских девочек, участвовавших в конкурсе по робототехнике, и заявила, что они очень талантливы. По словам Рейны Амири, образование девочек улучшает социальное и экономическое благополучие общества и может помочь Афганистану развиваться и внедрять инновации.

Она подчеркнула, что продолжит участвовать в жизни исламского мира, чтобы показать богатое разнообразие ислама и положение женщин и девочек в политической, экономической и социальной сферах.

В заключение Амири подчеркнула, что Афганистан должен использовать таланты своих женщин и девочек для продвижения к стабильности и будущему, которого заслуживают афганцы.