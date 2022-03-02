Новосибирск, 2 марта, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Руководителя новосибирской строительной компании отправили под домашний арест. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 21 миллион рублей. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Cheboksary.ru Строительство

Отмечается, что гендиректор организации использовал незаконные схемы при строительстве социальных объектов по муниципальным контрактам.

Решением суда подозреваемый отправлен под домашний арест на два месяца.