Москва, , 14:01 — REGNUM Хотя компания напрямую и не занесена в санкционный список, но продолжение любого рода экономической деятельности с ней будет расцениваться как косвенное взаимодействие с лицом, попавшем в черный список, и предоставление ему экономических ресурсов. Это вынудило европейских клиентов отказаться от закупок, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Сталь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Такой вариант событий ударит по финансовому состоянию компании. Несмотря на то, что ежегодно «Северсталь» осуществляла поставки своей продукции в более чем 60 стран мира, Европа оставалась крупнейшим и важным стратегическим импортером компании.

Например, по результатам 2021 года «Северстали» выручка от продажи на экспортные рынки составила около 47%, более 30% из них на рынок стран ЕС. А это более 35% (примерно $3,9 млрд) от общей выручки компании.

Конечно, руководство компании будет искать возможные способы и изучать различные варианты решения проблемы, но, учитывая спад потребления продукции на внутреннем рынке, неизвестно насколько растянется проведение спецоперации по защите Донбасса, последствия для «Северстали» могут быть куда серьезнее в обозримом будущем.

Один самых простых вариантов выйти из-под санкций для компании — это выход из капитала или снижение доли владения акций до миноритарной с полным отсутствием контроля Алексея Мордашова. Также не будет лишним оставить руководящие должности.

Другой возможный вариант частичного снижения потерь — переориентации европейских объемов на другие направления, такие как: Азия, Южной Америка и Ближний Восток. Но на это, во-первых, требуется время, во-вторых — полностью заместить европейские объёмы поставок не удастся на другие рынки.

Напомним, «Северсталь» является крупнейшим поставщиком металлопродукции в страны Европейского союза. Количество клиентов более 1000 организаций, а объем поставляемой продукции в 2021 году составил 1,853 миллиона тонн», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за санкций российская компания «Северсталь» дня прекращает поставки на экспорт стальной продукции в страны Европы.

28 февраля 2022 года целая группа российских бизнесменов попала в черный список ЕС, в том числе и владелец «Северстали» Алексей Мордашов, который возглавляет совет директоров, ему принадлежит около 77% акций компании.