Москва, 2 марта, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Хотя компания напрямую и не занесена в санкционный список, но продолжение любого рода экономической деятельности с ней будет расцениваться как косвенное взаимодействие с лицом, попавшем в черный список, и предоставление ему экономических ресурсов. Это вынудило европейских клиентов отказаться от закупок, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Сталь

«Такой вариант событий ударит по финансовому состоянию компании. Несмотря на то, что ежегодно «Северсталь» осуществляла поставки своей продукции в более чем 60 стран мира, Европа оставалась крупнейшим и важным стратегическим импортером компании.

Например, по результатам 2021 года «Северстали» выручка от продажи на экспортные рынки составила около 47%, более 30% из них на рынок стран ЕС. А это более 35% (примерно $3,9 млрд) от общей выручки компании.

Конечно, руководство компании будет искать возможные способы и изучать различные варианты решения проблемы, но, учитывая спад потребления продукции на внутреннем рынке, неизвестно насколько растянется проведение спецоперации по защите Донбасса, последствия для «Северстали» могут быть куда серьезнее в обозримом будущем.

Один самых простых вариантов выйти из-под санкций для компании — это выход из капитала или снижение доли владения акций до миноритарной с полным отсутствием контроля Алексея Мордашова. Также не будет лишним оставить руководящие должности.

Другой возможный вариант частичного снижения потерь — переориентации европейских объемов на другие направления, такие как: Азия, Южной Америка и Ближний Восток. Но на это, во-первых, требуется время, во-вторых — полностью заместить европейские объёмы поставок не удастся на другие рынки.

Напомним, «Северсталь» является крупнейшим поставщиком металлопродукции в страны Европейского союза. Количество клиентов более 1000 организаций, а объем поставляемой продукции в 2021 году составил 1,853 миллиона тонн», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за санкций российская компания «Северсталь» дня прекращает поставки на экспорт стальной продукции в страны Европы.

28 февраля 2022 года целая группа российских бизнесменов попала в черный список ЕС, в том числе и владелец «Северстали» Алексей Мордашов, который возглавляет совет директоров, ему принадлежит около 77% акций компании.