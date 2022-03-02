Омск, 2 марта 2022, 13:59 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области жертвами COVID-19 стали 11 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 марта в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»
По данным оперштаба, за весь период пандемии в Омской области скончались уже 3887 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлен 491 носитель коронавируса, выздоровели 1008 человек.
Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области за сутки госпитализировали 185 пациентов с коронавирусом