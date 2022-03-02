Омск, 2 марта, 2022, 13:59 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области жертвами COVID-19 стали 11 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 марта в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

(сс) Денис Гришкин. mos.ru Аппараты ИВЛ

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По данным оперштаба, за весь период пандемии в Омской области скончались уже 3887 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлен 491 носитель коронавируса, выздоровели 1008 человек.