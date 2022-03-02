Джакарта, , 13:56 — REGNUM Посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что если президент Украины Владимир Зеленский уйдет в отставку, то украинский народ сам определит свою судьбу и следующего лидера, сообщает Sindonews.

Индонезия (сс) Prayitno

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«Президент Зеленский жил в России. У нас много видео с ним, потому что он был актером, юмористом, и был достаточно популярен в России», — заявила посол России в Индонезии, подчеркнув, что Зеленский никогда не говорил по-украински, пока не стал президентом.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по просьбе ЛНР и ДНР. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.

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