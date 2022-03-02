Москва, 2 марта, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможные планы, связанные с заморозкой российских золотовалютных резервов, в ходе беседы с журналистами 2 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Представителя Кремля спросили о возможных решениях по введению запрета или ограничений на выплату внешнего долга российскими компаниями. Все соответствующие решения принимает оперативный штаб, заявил он.

«Оставляю без комментария, все решения, которые принимает оперативный штаб — они все публикуются по мере поступления», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о решении ЕС заморозить активы Банка России. Москва, отвечая на санкции, не собирается «в ногу себе на зло кому-то стрелять», заявил Песков.

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