Ереван, 2 марта, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Армения должна отказаться от «внутренних страхов» и начать сотрудничать со всеми соседними странами. Об этом 2 марта заявил в парламенте кандидат в президенты республики министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатурян.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Он выступил перед депутатами перед началом выборов президента. На эту должность в Армении избирают в ходе голосования в парламенте.

«Необходимо установить добрососедские отношения со всеми странами. У нас есть соседи и нужно жить с ними в мире. Если в обществе царит иное мнение, значит, мы идем к разрушению», — сказал Хачатурян.

По его словам, без открытия коммуникаций Армения не сможет добиться успехов в экономике.

Напомним, предыдущий президент Армении Армен Саркисян 23 января объявил, что уходит в отставку. В партии «Гражданский договор» выдвинули кандидатом на пост главы республики Хачатряна. В оппозиции заявили, что этот кандидат не может быть беспристрастным, что противоречит конституции республики.