Вашингтон, , 13:50 — REGNUM Чем больше правды о коррупционных связях российских олигархов с их западными кураторами будет раскрыто, тем глубже будет внутрироссийский очистительный эффект от сегодняшних внешнеполитических действий, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 2 марта, комментируя высказывания президента США Джозефа Байдена.

Джо Байден Gage Skidmore

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Как сообщалось ранее, Байден заявил о намерении «расследовать коррупционные связи российских олигархов» и лишить этих олигархов «яхт, элитного жилья, частных самолетов, нечестно нажитых богатств».

» Заявление Байдена по поводу намерения США «забрать» у тех, кого он называет «российскими олигархами», их «нечестно нажитые богатства» есть не что иное, как очередное активное мероприятие американской спецпропаганды. Оно имеет своей целью дополнительно дестабилизировать положение в России в тот момент, когда наша страна вступила в прямую схватку с возродившимся в Европе и США нацизмом.

Байден, видимо, полагает (и небезосновательно, надо сказать, полагает), что большинство населения России тоже хочет забрать у тех, кто поживился на раздербанивании советского народного хозяйства и за счёт новой капиталистической эксплуатации трудящихся России, их несправедливо аккумулированные капиталы и что тут мы с ним будем союзниками. Но он не знает, что нормальный русский с Байденом и его окружением рядом не то что за справедливое дело не выступит, но и, как говорится, по нужде не сядет.

Есть, правда, в России те, кто сел с ним по этой нужде и сегодня пытается мазать своими «результатами» и нашу страну, и наш народ, параллельно мешая украинцам разобраться в происходящем на Украине и вокруг неё. Эти деятели, однако, общего вектора сегодняшних действий России не сломают — лишь себя из русской жизни вычеркнут.

Этот общий вектор — антифашизм (это слово, кстати говоря, западное ПО подчёркивает красным). Здесь работают не столько интересы современного российского правящего слоя и тем более не «элитки», не «исправление ошибок Ленина», а заложенная в середине XX века Коммунистической партией, Красной армией и Советским народом константа антифашистской борьбы.

Эта константа снесёт и украинских нацистов, и их западных боссов; она даст тяжелейший ответ новой волне «дранг нах остен». Об историческом примирении с наследниками британских и германских нацистов и американских расистов уже не может быть и речи — в лучшем для них случае вернёмся к «мирному сосуществованию».

Ну и, само собой разумеется, чем больше правды о коррупционных связях российских олигархов с их западными кураторами будет по ходу этой борьбы раскрыто, причём не только американцами, но и нашими органами безопасности, тем лучше. Тем глубже будет внутренний очистительный эффект от сегодняшних внешнеполитических действий.