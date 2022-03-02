Омск, , 13:50 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области подтверждён 491 случай заражения коронавирусом, госпитализация потребовалась 185 пациентам. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 марта в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период пандемии в Омской области выявили 192 324 случая заражения коронавирусом, выздоровели 177 023 человека. За сутки список выздоровевших в регионе пополнился 1008 фамилиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта в Омской области выявили 518 носителей коронавируса, выздоровели 1506 человек, госпитализировали 233 пациента.

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