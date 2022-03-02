Ростов-на-Дону, , 13:59 — REGNUM Прибывшие из Донбасса представители мониторинговой миссии ОБСЕ инициировали и спустя час ожидания отменили встречу с журналистами 2 марта в Ростове-на-Дону.

ОБСЕ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Не мы организаторы брифинга. Это было желание членов миссии, но оно оказалось не очень твердым. И тем не менее, именно нам придется извиниться перед вами, коллеги. Члены так плавно изгибались под руководством своего главного офиса, что вновь слегка ввели в заблуждение всех. Брифинг не состоится», — сообщили в пресс-центре Ростовской области.

ИА REGNUM сообщало, что вечером 1 марта через автомобильные пункты пропуска «Матвеев-Курган» и «Донецк» прибыли представители мониторинговой миссии ОБСЕ, следующие из Донецкой и Луганской Народных Республик в Россию. О целях визита не сообщается.

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