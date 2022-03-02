Кемерово, 2 марта, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В Кемеровской области организована проверка правил промышленной безопасности на шахте «Распадской». Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Ako.ru В шахте

«Сегодня, 2 марта, на шахте ПАО «Распадская» произошла остановка вспомогательного вентилятора. В связи с этим принято решение об эвакуации работников, — уточнили в ведомстве. — В процессе эвакуации все работники предприятия выведены на поверхность. Жертв и пострадавших нет».

Отмечается, что на место выехал прокурор Междуреченска. Организована проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кузбассе почти 600 горняков подняты из шахты из-за остановки вентилятора.