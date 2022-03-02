Москва, , 15:18 — REGNUM Разработчик видеоигр Electronic Arts планирует «удалить Россию» из серии спортивных симуляторов FIFA и NHL. Соответствующую информацию приводит инсайдер Том Хендерсон на своей странице в Twitter 2 марта.

Игра FIFA

Причиной для подобного решения разработчика стало проведение спецоперации на территории Украины. На текущий момент неизвестно, о каких именно частях популярных симуляторов идёт речь.

Ранее Том Хендерсон поделился новой информацией о FIFA 23. По словам инсайдера, в предстоящей игре друг с другом смогут соревноваться владельцы PC, Xbox и Playstation.

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