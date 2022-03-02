Нур-Султан, , 13:55 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил модернизировать структуру и состав вооружённых сил с учётом актуальных угроз. Об этом сообщает 2 марта пресс-служба главы государства.

Военные силы Казахстана Василий Иванов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

Совещание по вопросам дальнейшего развития армии, которым руководил Токаев, прошло в министерстве обороны. Президент «поручил руководству оборонного ведомства модернизировать структуру и состав вооружённых сил с учетом актуальных угроз военной безопасности», отмечают в пресс-службе.

Казахстанский лидер отметил, что систему военного управления нужно совершенствовать, применяя современные цифровые подходы. Также обсуждались вопросы переоснащения армии современными и высокотехнологичными образцами вооружения и военной техники, оборонному ведомству было поручено учесть новые методы применения войск при боевой подготовке.

Токаев заявил, что социальный статус военнослужащих, престиж воинской службы должен быть повышен. Молодых людей следует побуждать к выполнению воинского долга.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана выступил за усиление роли ООН и её консолидирующей роли.

Читайте также: Токаев выступил за усиление роли ООН на фоне геополитической напряженности