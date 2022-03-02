Петергоф, Санкт-Петербург, 2 марта, 2022, 13:50 — ИА Регнум. На базе кинотеатра «Аврора» в Петергофе будет создан новый культурный центр, там разместятся клубы по интересам. Об этом 2 марта сообщили в комитете по культуре Санкт-Петербурга.

Vk.com/kkultspb Кинотеатр «Аврора» в Петергофе станет культурным центром.

В Петродворцовом районе долгое время работает культурный центр «Каскад», который, по данным комитета, является важным местом притяжения жителей. Здесь регулярно поводятся самые разные культурные мероприятия: праздники, концерты, конкурсы, фестивали, спектакли, экспозиционно-выставочная деятельность.

«Учитывая динамику посещения кинотеатра в последнее время, было принято коллегиальное решение о передачи здания в ведение района», — заметили в ведомстве.

В стенах исторического здания будут заниматься развитием любительского народного творчества, появятся клубы по интересам, будут проходить музыкальные вечера, театрализованные представления, выставки и другие культурно-зрелищные мероприятия.