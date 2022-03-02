Москва, , 13:48 — REGNUM Захваченный Украиной город Мариуполь полностью блокирован вооруженными силами Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 2 марта заявил представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мариуполь полностью блокирован. Есть информация, что мэр Мариуполя обратился к Зеленскому, чтобы они оказали военную помощь. Волноваха зачищается от мусора, который там был», — сказал Басурин.

При этом он подчеркнул, что продвижение войск ДНР идёт по плану.

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