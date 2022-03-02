Москва, 2 марта 2022, 13:46 — REGNUM Вопрос принадлежности Крыма не подлежит обсуждению, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Jazeera.
Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.