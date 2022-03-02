Москва, 2 марта, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Вопрос принадлежности Крыма не подлежит обсуждению, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Jazeera.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Крым является частью России, и это не подлежит обсуждению», — заявил Лавров.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.