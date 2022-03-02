Санкт-Петербург, , 14:02 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга возьмёт перерыв в графике пленартных заседаний 9 марта. Об этом 2 марта сообщили в ходе работы городского парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Assembly.spb.ru

В связи с праздниками в марте депутат от фракции «Единая Россия» Денис Четырбок предложил отменить заседание на следующий неделе, которое должно состояться в среду, 9 марта. Его предложение было поддержано парламентариями. Также Четырбок предложил отменить заседания 4 и 11 мая, а также 15 июня — также в связи с праздничными днями рядом с этими датами.

За принятие графика работы Законодательного собрания в период праздников проголосовали 45 парламентариев. Против проголосовали два депутата.