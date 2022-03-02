Новосибирск, , 13:45 — REGNUM В Новосибирске строительная компания «Агросервис» возводила многоквартирный 21-этажный жилой дом по улице Обогатительной без разрешения. Это выяснилось в ходе проверки, проведённой прокуратурой совместно с инспекцией государственного строительного надзора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«По представлению прокурора района об устранении нарушений закона соответствующее разрешение выдано специализированному застройщику ООО «Сергиев Пассаж», которое продолжило строительство дома», — уточнили в прокуратуре Новосибирской области.

За допущенные нарушения закона «Агросервис» и директор компании оштрафованы на общую сумму в 520 тыс. рублей. Решение обжаловано, но оставлено без изменения.