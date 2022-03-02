Йошкар-Ола, 2 марта, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 2 марта лечение получают 307 пациентов, из них у 196 жителей подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппараты ИВЛ

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В том числе, у 288 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 262 человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 45 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, десять человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы 18 человек, выписаны 40 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 марта в Марий Эл выздоровели с начала пандемии 33 566 жителей республики, за последние сутки выписан 361 человек. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 43 031 случай заражения коронавирусом, из них 115 — за последние сутки.

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