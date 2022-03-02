Каир, , 14:00 — REGNUM Борт с 181 студентом, эвакуированным с территории Украины, приземлился в Каире утром в среду, 2 марта. Об этом сообщает Al-Ghad.

Самолёт в аэропорту Pixabay.com

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По данным журналистов, египтяне покинули украинскую территорию и некоторое время находились в Румынии на правах беженцев. Выполняя личное распоряжение президента страны Абдель-Фаттаха ас-Сиси, силы чрезвычайных операций Египта направили в Бухарест специальный борт, который вывез домой египетских граждан.

По данным правительства Египта, часть эвакуировавшихся с Украины граждан всё ещё находится в странах Восточной Европы. Их эвакуация будет продолжена в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о начале специальной операции в Донбассе, целью которой является защита людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.