Брюссель, 2 марта, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Новые санкции против ряда чиновников и промышленников Белоруссии согласовали постпреды стран Европейского союза. Об этом 2 марта сообщает постоянное представительство Франции на своей странице в соцсети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Комитет постоянных представителей стран ЕС («Корепер») согласовал новые санкции против белорусских чиновников и военных», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ЕС считают, что эти лица якобы принимают участие в специальной военной операции ВС России по защите Донбасса и добавляется, что указанные меры затронут ряд секторов Белоруссии — деревообрабатывающий, металлургический и калийный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что власти России были готовы к введению санкций, но Москва удивлена тем, что эти меры затронули спортсменов и сотрудников СМИ.