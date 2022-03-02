Москва, 2 марта 2022, 13:42 — REGNUM Обострение геополитической обстановки из-за признания ЛНР и ДНР и проведение Россией специальной военной операции привело к введению пакета жестких санкций США, стран ЕС и Великобритании против ряда граждан РФ и российских компаний. В первую очередь это санкции против компаний финансового сектора России, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Логотип Сбер
Логотип Сбер
«В санкционном списке Сбербанк и его аффилированные структуры — дочерние банки. Всем финансовым институтам США в течение 30 дней предписано закрыть корреспондентские счета в Сбербанке. Банку запрещено проводить операции в долларах США и фунтах стерлингов.
Кроме того, в планах зарубежных регуляторов введение ограничений на определенные операции в долларах и фунтах стерлингов. В отличие от ВТБ активы Сбербанка заблокированы не будут.
Развернутая на Западе информационная война против России и ее компаний, вследствие воздействия рисков геополитической напряженности на деловую репутацию российских финансовых организаций, работающих на европейском рынке, привела к массовому закрытию клиентских счетов, расторжению договоров на расчетно-кассовое, консультационное обслуживание и финансовое сопровождение экспортно-импортных операций.
Это вызвало к критическому оттоку ликвидности со счетов дочернего Sberbank Europe AG, превышающего все нормативы. Банки в подобных случаях всегда запрашивают материнское отделение учредителя компании, в данном случае расположенное в России, для пополнения корреспондентского счета и доступных резервов.
Однако осуществить такие транзакции не предоставляется возможным, поскольку начало действовать предписание Банка России о запрете переводов валюты за рубеж. Активов банка достаточно для осуществления выплат всем вкладчикам в соответствии с местным законодательством.
Организовать дальнейшую устойчивую работу дочерней кредитной организации в Европе не предоставляется возможным и Сбербанк не считает это целесообразным.
При принятии этого решения учитывались постоянные угрозы, поступающие работникам отделений Sberbank Europe AG, работающих в его офисах за рубежом.
Процедура сворачивания работы отделений Sberbank Europe AG материнской компанией не уточняется», — пояснил эксперт.

Как сообщало, уход Сбербанка с европейского рынка вызван предписаниями европейского регулятора и регулятора Великобритании о сворачивании работы с российской финансовой организацией.

Читайте также: Сбербанк решил покинуть европейский рынок