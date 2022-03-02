Москва, , 13:42 — REGNUM Обострение геополитической обстановки из-за признания ЛНР и ДНР и проведение Россией специальной военной операции привело к введению пакета жестких санкций США, стран ЕС и Великобритании против ряда граждан РФ и российских компаний. В первую очередь это санкции против компаний финансового сектора России, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

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«В санкционном списке Сбербанк и его аффилированные структуры — дочерние банки. Всем финансовым институтам США в течение 30 дней предписано закрыть корреспондентские счета в Сбербанке. Банку запрещено проводить операции в долларах США и фунтах стерлингов.

Кроме того, в планах зарубежных регуляторов введение ограничений на определенные операции в долларах и фунтах стерлингов. В отличие от ВТБ активы Сбербанка заблокированы не будут.

Развернутая на Западе информационная война против России и ее компаний, вследствие воздействия рисков геополитической напряженности на деловую репутацию российских финансовых организаций, работающих на европейском рынке, привела к массовому закрытию клиентских счетов, расторжению договоров на расчетно-кассовое, консультационное обслуживание и финансовое сопровождение экспортно-импортных операций.

Это вызвало к критическому оттоку ликвидности со счетов дочернего Sberbank Europe AG, превышающего все нормативы. Банки в подобных случаях всегда запрашивают материнское отделение учредителя компании, в данном случае расположенное в России, для пополнения корреспондентского счета и доступных резервов.

Однако осуществить такие транзакции не предоставляется возможным, поскольку начало действовать предписание Банка России о запрете переводов валюты за рубеж. Активов банка достаточно для осуществления выплат всем вкладчикам в соответствии с местным законодательством.

Организовать дальнейшую устойчивую работу дочерней кредитной организации в Европе не предоставляется возможным и Сбербанк не считает это целесообразным.

При принятии этого решения учитывались постоянные угрозы, поступающие работникам отделений Sberbank Europe AG, работающих в его офисах за рубежом.

Процедура сворачивания работы отделений Sberbank Europe AG материнской компанией не уточняется», — пояснил эксперт.

Как сообщало, уход Сбербанка с европейского рынка вызван предписаниями европейского регулятора и регулятора Великобритании о сворачивании работы с российской финансовой организацией.

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