Москва, , 13:42 — REGNUM Ещё около 1400 коек в больницах Москвы возвращаются к плановой работе, сообщает 2 марта официальный сайт мэра и правительства столицы.

Больничная койка Jo Naylor

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«Дополнительно в ближайшее время к плановой работе вернется еще почти 1400 коек. К оказанию плановой помощи полностью вернутся госпиталь для ветеранов войн №3 и Московский городской центр пульмонологии больницы №67 имени Л. А. Ворохобова, также часть коек в инфекционной клинической больнице №2 и корпус больницы имени С. С. Юдина», — рассказала вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

По её словам, улучшение эпидемиологической ситуации в Москве продолжается. Ранее к плановой работе в трёх столичных больницах вернули 715 детских коек.