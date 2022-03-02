Воронеж, 2 марта, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Проверку в связи со смертью восьмилетнего мальчика во время занятий в одной из школ Воронежа начала прокуратура региона, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 2 марта старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

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«Прокуратура области организовала проверку исполнения законодательства об образовании и здравоохранении по факту смерти ребенка во время уроков в школе», — уточнили в ведомстве.

Прокуратура также взяла на контроль ход расследования уголовного дела, ранее возбуждённого СУ СКР по факту смерти ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в гимназии №2 Воронежа во время занятий умер восьмилетний ученик первого класса. По факту смерти следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.