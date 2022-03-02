Красноярск, , 13:41 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 19 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 марта в федеральном оперативном штабе.

Больничные койки в коронавирусной поликлинике Mos.ru

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За весь период пандемии в Красноярском крае скончались уже 10 022 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в регионе выявили 2111 носителей коронавируса, выздоровели 5232 человека, госпитализированы 372 человека.

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