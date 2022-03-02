Самара, , 13:44 — REGNUM Старт строительству нового физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Красный Яр дал глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

Бассейн

Сообщается, что в ходе поездки в Красноярский район глава региона осмотрел территорию, на которой планируется построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Он принял участие в церемонии закладки капсулы в основание будущего спортивного объекта.

Отмечается, что этот район облюбовали многие горожане, которые переезжают сюда на постоянное место жительства.

«Для нас результаты переписи — это важный сигнал для того, чтобы здесь развивалась транспортная, инженерная, социальная инфраструктура, появлялись новые объекты. Социальные объекты должны появляться там, где живут люди. И Красноярскому району, который динамично развивается в последние годы, точно расцветать и в дальнейшем, а мы постараемся этому содействовать по всем направлениям», — приводит пресс-служба слова Азарова.

В завершение церемонии была заложена капсула времени с посланием потомкам, которая будет вскрыта через 60 лет, в год 350-летия села Красный Яр.