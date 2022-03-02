Сеул, , 13:39 — REGNUM Южная Корея снизила зависимость от японских материалов и деталей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Флаги Южной Кореи и Японии DarkCorsar

Согласно опубликованным данным, в 2021 году импорт материалов из Японии в Южную Корею составил $39,5 млрд, что составляет 15,9% от общего объёма импорта товаров данной категории.

По сравнению с 2020 годом, показатель сократился на 1,3% и стал самым низким с 2001 года.

Напомним, что в 2019 году Япония ввела ряд экспортных ограничений в ответ на постановление Верховного суда Южной Кореи, обязавшего японские компании выплатить компенсации жертвам принудительного труда.