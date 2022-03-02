Ульяновск, 2 марта, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В Ульяновской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угрозы убийством. Предварительно установлено, что заявительнице угрожали топором из-за того, что она решила пойти домой. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Топор

В полицию обратилась 34-летняя жительница Сурского района. В ходе разбирательств правоохранители предварительно установили, что она была в гостях у своего знакомого, и он не хотел её отпускать, когда женщина решила вернуться домой. По данным полиции, попытки отговорить оказались безуспешными, и гостья вышла во двор.

«Это разозлило мужчину, и он, взяв топор, высказал угрозы убийством. Женщина испугалась и стала кричать, после чего злоумышленник ушёл», — говорят в УМВД.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Заволжском районе Ульяновске конфликт между работодателем и бывшим сотрудником привёл к уголовному делу: следствие полагает, что экс-рабочий угрожал убийством.

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