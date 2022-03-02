Томск, , 13:37 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области госпитализировали 107 пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Диагноз COVID-19 подтвердился у 1661 местного жителя. Таким образом, всего за время пандемии в регионе выявлено 102 287 случаев инфицирования коронавирусом.

Выздоровели к настоящему времени 72 469 человека, в том числе 1112 за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 748 пациентов, за сутки скончался ещё один человек.