Триполи, 2 марта 2022, 13:43 — REGNUM Командиры отрядов боевиков на территориях западной Ливии записали совместное обращение к правительству страны. Об этом 2 марта сообщает Fawasel со ссылкой на текст заявления.
Согласно заявлению, командиры отказываются признавать новое правительство страны, назначенное парламентом. Боевики считают, что новое правительство не представляет «интересов народа» и по сути «назначено из-за рубежа».
«Мы осуждаем действия парламента, считая, что они позволили Халифу Хафтару (командующий Ливийской национальной армией) войти в столицу после того, как он не смог войти в нее военным путем», — отмечается в заявлении боевиков.