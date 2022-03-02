Триполи, 2 марта, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Командиры отрядов боевиков на территориях западной Ливии записали совместное обращение к правительству страны. Об этом 2 марта сообщает Fawasel со ссылкой на текст заявления.

Al Jaseera English Ливия

Согласно заявлению, командиры отказываются признавать новое правительство страны, назначенное парламентом. Боевики считают, что новое правительство не представляет «интересов народа» и по сути «назначено из-за рубежа».

«Мы осуждаем действия парламента, считая, что они позволили Халифу Хафтару (командующий Ливийской национальной армией) войти в столицу после того, как он не смог войти в нее военным путем», — отмечается в заявлении боевиков.