Новосибирск, , 13:37 — REGNUM В Новосибирске завтра, 3 марта, в ночные часы ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Сильный ветер Александр Погожев © ИА REGNUM

«Температура ночью −11…−13 °С, в пригороде до −14…−16 °С, днём — 4.-6 °С, ветер западный, ночью 5−10 м/с, днем 7−12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. На дорогах гололедица», — говорится в прогнозе.

В пятницу, 4 марта, ночью в городе ожидается до — 10 °C, в пригороде до — 13 °C, днём −3…−5 °С, ветер западный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с, преимущественно без осадков.