Вашингтон, , 13:35 — REGNUM Всемирный банк одобрил программу иностранной помощи Афганистану в размере 1 миллиарда долларов, предназначавшейся ранее бывшему правительству страны. Об этом агентство Reuters сообщает со ссылкой на свои источники.

Доллары Miran Rijavec

Помощь, которая была заблокирована после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли к власти, планируется использовать для неотложных и гуманитарных проектов.

Согласно плану, деньги будут потрачены из Фонда реконструкции Афганистана Всемирного банка в секторах образования, сельского хозяйства, здравоохранения и семьи через агентства ООН.

До падения предыдущего правительства в Фонде реконструкции Афганистана насчитывалось 1,5 миллиарда долларов, которые были выделены донорами для поддержки афганского правительства.

Эта программа отчасти является ответом на призыв ООН к странам всего мира решить проблему голода в Афганистане.

Великобритания и ООН также намерены вскоре провести совместную встречу, чтобы собрать более 4 миллиардов долларов помощи для преодоления гуманитарного кризиса в Афганистане.