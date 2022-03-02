Вашингтон, 2 марта 2022, 13:35 — REGNUM Всемирный банк одобрил программу иностранной помощи Афганистану в размере 1 миллиарда долларов, предназначавшейся ранее бывшему правительству страны. Об этом агентство Reuters сообщает со ссылкой на свои источники.
Помощь, которая была заблокирована после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли к власти, планируется использовать для неотложных и гуманитарных проектов.
Согласно плану, деньги будут потрачены из Фонда реконструкции Афганистана Всемирного банка в секторах образования, сельского хозяйства, здравоохранения и семьи через агентства ООН.
До падения предыдущего правительства в Фонде реконструкции Афганистана насчитывалось 1,5 миллиарда долларов, которые были выделены донорами для поддержки афганского правительства.
Эта программа отчасти является ответом на призыв ООН к странам всего мира решить проблему голода в Афганистане.
Великобритания и ООН также намерены вскоре провести совместную встречу, чтобы собрать более 4 миллиардов долларов помощи для преодоления гуманитарного кризиса в Афганистане.