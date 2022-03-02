Москва, , 13:34 — REGNUM Российская фигуристка Алёна Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе. Об этом 2 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Алена Косторная

Отмечается, что Косторная перешла в ЦСКА, в группу тренера Елены Буяновой.

18-летняя Косторная является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала Гран-при сезона 2019/20.

В 2020 году Косторная уже уходила от Тутберидзе и тренировалась в академии Евгения Плющенко, с которым проработала один сезон. После этого она вернулась к Тутберидзе.

В декабре 2021 года Косторная получила перелом руки на тренировке, из-за чего пропустила чемпионат России, который был отборочным турниром к Олимпиаде в Пекине.

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