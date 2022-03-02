Красноярск, 2 марта, 2022, 13:34 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 2111 носителей коронавируса, выздоровели 5232 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 марта в федеральном оперативном штабе.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

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Госпитализация потребовалась 372 ковид-пациентам (1 марта — 290). За весь период пандемии в крае подтверждено 342 958 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 269 332 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта в регионе выявили 2189 носителей коронавируса, список выздоровевших пополнился 5412 фамилиями.