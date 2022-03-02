Джакарта, , 13:32 — REGNUM Посол России в Индонезии Людмила Воробьева подчеркнула, что Россия с уважением относится к решению ряда стран ввести экономические санкции, сообщает Sindonews.

Российское посольство. Джакарта Chris Woodrich

«Мы рассматриваем санкции как абсолютный и законный инструмент», — заявила Людмила Воробьева.

«Мы, Россия, большая страна. Действительно, с санкциями нам будет тяжело, но помните, что Советский Союз находился под санкциями 70 лет, а у нас великая сила. Мы все производим», — добавила посол России в Индонезии.

Посол подчеркнула, что ситуация беспокоит российских граждан, но она верит, что Россия выживет.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник военно-морского штаба Индонезии Юдо Маргоно согласился с планом покупки двух кораблей Scorpene у Франции.

Читайте ранее в этом сюжете: Военно-морской штаб Индонезии одобрил покупку французских подлодок