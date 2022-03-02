Чагчаран, Афганистан, 2 марта, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В афганской провинции Гор пациент умер в пути из-за заблокированных снегом дорог. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Согласно информации, пациент был родом из селения Хак-Яр уезда Пасабанд. Он скончался в Банде-Баин по дороге в Фирузкух, не доехав до больницы.

Местные власти подтверждают, что ещё один человек погиб два дня назад из-за перекрытых дорог.

Необходимо отметить, что Банде-Баин к западу от города Фирузкух соединяет шесть уездов провинции Гор с центром и ежегодно в холодное время года из-за закрытия дороги гибнут люди.