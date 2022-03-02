Рим, 2 марта, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Корреспонденту главного телеканала Италии RAI2 Марку Иннаро грозит увольнение за то, что он напомнил о расширении НАТО в прямом эфире. По инициативе Демократической партии дело будет рассматривать Наблюдательный совет канала, сообщает Il Fatto Quotidiano.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Ранее журналист, возглавляющий корреспондентский отдел телеканала в Москве, заявил об отсутствии исторической памяти у европейцев и понимания динамики происходящего с Россией за последние тридцать лет.

«Достаточно взглянуть на географическую карту, чтобы понять, что за последние тридцать лет расширялась не Россия, а НАТО», — отметил он.

На это немедленно отреагировал директор отдела новостей Дженнаро Санджулиано, который прервал журналиста, заявив, что Путин является агрессором, а украинский народ и Зеленский — жертвами. Самого Иннаро в СМИ заклеймили «пропутинским» и грозят уволить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Миланский университет Бикокка отменил запланированные курсы о Фёдоре Достоевском. В ректорате заявили о нежелании устраивать споры в напряжённый момент.

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