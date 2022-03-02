Симферополь, , 13:28 — REGNUM В Республике Крым госпитализированы ещё 118 пациентов с коронавирусом, данные за сутки опубликовал 2 марта региональный оперативный штаб. Сутками ранее, 1 марта, сообщалось о 101 госпитализированном ковид-пациенте.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки в Крыму подтверждено 724 новых случая заражения, это на 70 случаев меньше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением 1275 пациентов. Также за сутки зарегистрировано шесть новых смертей среди пациентов с COVID-19.

Почти за два года пандемии на территории Республики Крым положительные результаты тестов на коронавирус получили 162 599 человек, из них в больницы попали 55 961 пациент. Выздоровела за весь период 150 225 пациентов, жертвами коронавирусной инфекции стали 4 904 человека.