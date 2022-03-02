Москва, , 13:27 — REGNUM Россия примет ответные меры на санкции западных стран проанализировав их, так как это нужно и выгодно для нашей страны. Об этом 2 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

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«Ответные меры на эти недружественные, а, говоря по-русски, враждебные действия, должны быть проанализированы. Никто в ногу себе на зло кому-то стрелять не собирается. Мы сделаем как нам нужно, выгодно и с трезвой головой», — сказал он.

Также представитель Кремля отметил, что российские власти намерены вести борьбу с безработицей и добавил, что у них имеется необходимый в этом вопросе опыт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в условиях современной исторической реальности запуск газопровода «Северный поток — 2» пока невозможен.