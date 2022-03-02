Нижний Новгород, , 13:26 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 2 марта с начала пандемии провели 5 503 400 тестов для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

Врач смотрит результаты анализов на коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

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Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней увеличился и составил 280,90 исследований на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.

За минувшие сутки нижегородцы сдали 8604 теста на SARS-CoV-2.

Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 2 марта увеличился и составил 29%. Коэффициент распространения инфекции также вырос до показателя 1,07.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 4676 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 306 852 человек на утро 2 марта.

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 285 жителей области.

С начала пандемии в регионе выявлено 367 365 случаев заражения коронавирусом, из них 3999 — за минувшие сутки.

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