СБ ООН соберётся для обсуждения ситуации в Афганистане
Кабул, 2 марта, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В среду, 2 марта, состоится заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.
Иван Шилов ИА REGNUM
Афганистан
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Темы встречи миссия ООН в Афганистане не уточнила.
При этом сообщается, что Дебора Лайонс, специальный представитель ООН по Афганистану, доложит совету о ситуации в стране.