Кабул, 2 марта, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В среду, 2 марта, состоится заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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Темы встречи миссия ООН в Афганистане не уточнила.

При этом сообщается, что Дебора Лайонс, специальный представитель ООН по Афганистану, доложит совету о ситуации в стране.